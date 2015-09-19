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Джо Коул
№12
Полузащитник
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Команда
Ковентри
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
17:00
Астон Вилла
0 : 1
Вест Бромвич
19.09.2015
19 сент. 2015
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
0
Вест Бромвич
1
был в запасе
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 2
Сандерленд
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Сандерленд
2
был в запасе
8.08.2015
8 авг. 2015
сб
17:00
Борнмут
0 : 1
Астон Вилла
8.08.2015
8 авг. 2015
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
0
Астон Вилла
1
был в запасе