Фрэнк Лэмпард
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Англия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-Лига - 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Манчестер Сити
14
6
1
1
0