Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Петр Чех
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 мая 1982 (38) лет
Рост
197
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012 раунд плей-офф
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2012/2013
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Арсенал
9
0
1
0