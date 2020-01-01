Петр Чех
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Гражданство
Чехия
Дата рождения
20 мая 1982 (38) лет
Рост
197
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2018/2019
Команда
И
П
Ж
Кр
Арсенал
9
0
1
0