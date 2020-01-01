Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Скотт Синклейр
№11
Полузащитник
Подписаться
Команда
Селтик
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 марта 1989 (31) год
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Селтик
1
0
0
0
0