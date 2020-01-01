Скотт Синклейр
№11
Полузащитник
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Команда
Селтик
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 марта 1989 (31) год
Рост
177
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Селтик
1
0
0
0
0