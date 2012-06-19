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Матч-центр
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Андрей Шевченко
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
чемпионат европы групповой раунд
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2012
19.06.2012
19 июня 2012
вт
21:45
Англия
1 : 0
Украина
87'
87'
87'
19.06.2012
19 июня 2012
вт
21:45
минуты: 70' - 90'
Англия
1
Украина
0
минуты: 70' - 90'
15.06.2012
15 июня 2012
пт
19:00
Украина
0 : 2
Франция
15.06.2012
15 июня 2012
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Украина
0
Франция
2
минуты: 1' - 90'
11.06.2012
11 июня 2012
пн
21:45
Украина
2 : 1
Швеция
55', 62'
55', 62'
55', 62'
11.06.2012
11 июня 2012
пн
21:45
55', 62'
минуты: 1' - 81'
Украина
2
Швеция
1
минуты: 1' - 81'