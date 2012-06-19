Андрей Шевченко
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Украина
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.06.2012 19 июня 2012 вт 21:45
Англия
1 : 0
Украина
87'
87'
87'
19.06.2012 19 июня 2012 вт 21:45
минуты: 70' - 90'
Англия
1
Украина
0
минуты: 70' - 90'
15.06.2012 15 июня 2012 пт 19:00
Украина
0 : 2
Франция
15.06.2012 15 июня 2012 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Украина
0
Франция
2
минуты: 1' - 90'
11.06.2012 11 июня 2012 пн 21:45
Украина
2 : 1
Швеция
55', 62'
55', 62'
55', 62'
11.06.2012 11 июня 2012 пн 21:45
55', 62'
минуты: 1' - 81'
Украина
2
Швеция
1
минуты: 1' - 81'