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Лента
Матч-центр
Моя команда
Саломон Калу
№8
Нападающий
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Команда
Герта
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
5 авг. 1985 (34) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
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Ж
Кр
Герта
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