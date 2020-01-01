Саломон Калу
№8
Нападающий
Подписаться
Команда
Герта
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
5 авг. 1985 (34) года
Рост
184
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Герта
2
1
0
0
0