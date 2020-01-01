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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Теофил-Катерин
№28
Защитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 окт. 1989 (30) лет
Рост
183
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига европы квалификация
франция. кубок
англия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
Лига чемпионов Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Динамо
5
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3
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