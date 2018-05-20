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Матч-центр
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Букари Драме
№93
Защитник
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Команда
СПАЛ
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
франция. лига 1
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
СПАЛ
3 : 1
Сампдория
20.05.2018
20 мая 2018
вс
19:00
был в запасе
СПАЛ
3
Сампдория
1
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Торино
2 : 1
СПАЛ
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Торино
2
СПАЛ
1
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
СПАЛ
2 : 0
Беневенто
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
СПАЛ
2
Беневенто
0
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
Верона
1 : 3
СПАЛ
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Верона
1
СПАЛ
3
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:00
СПАЛ
0 : 3
Рома
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
16:00
был в запасе
СПАЛ
0
Рома
3
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
СПАЛ
0 : 0
Кьево
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
СПАЛ
0
Кьево
0
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:45
СПАЛ
0 : 0
Ювентус
17.03.2018
17 марта 2018
сб
22:45
был в запасе
СПАЛ
0
Ювентус
0
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
Сассуоло
1 : 1
СПАЛ
11.03.2018
11 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Сассуоло
1
СПАЛ
1
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
17:00
СПАЛ
1 : 0
Болонья
3.03.2018
3 марта 2018
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
1
Болонья
0
был в запасе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
Кротоне
2 : 3
СПАЛ
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:30
был в запасе
Кротоне
2
СПАЛ
3
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Наполи
1 : 0
СПАЛ
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Наполи
1
СПАЛ
0
минуты: 1' - 90'
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:00
СПАЛ
0 : 4
Милан
10.02.2018
10 февр. 2018
сб
17:00
был в запасе
СПАЛ
0
Милан
4
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
Кальяри
2 : 0
СПАЛ
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Кальяри
2
СПАЛ
0
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:30
СПАЛ
1 : 1
Интер
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
14:30
был в запасе
СПАЛ
1
Интер
1
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
СПАЛ
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Удинезе
1
СПАЛ
1
был в запасе