Штефан Лихтштайнер
№2
Защитник
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Команда
Аугсбург
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
16 янв. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аугсбург
15
0
1
4
0