Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Штефан Лихтштайнер
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Аугсбург
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
16 янв. 1984 (36) лет
Рост
180
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
отбор че-2020
лига европы плей-офф
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы групповой этап
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов плей-офф
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
Германия. Бундеслига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аугсбург
15
0
1
4
0