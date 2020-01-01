Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Карлос Санчес
№15
Полузащитник
Подписаться
Команда
Вест Хэм
Гражданство
Колумбия
Дата рождения
6 февр. 1986 (34) года
Рост
182
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
испания. примера
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2015/2016
2014/2015
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Вест Хэм
1
0
0
0
0