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Жан-Луис Лека
№16
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
Арль-Авиньон
0 : 1
Валансьен
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Арль-Авиньон
0
Валансьен
1
был в запасе
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
18:00
Сент-Этьен
1 : 1
Валансьен
3.04.2011
3 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
1
Валансьен
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Лилль
2 : 1
Валансьен
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
был в запасе
Лилль
2
Валансьен
1
был в запасе
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
0
Монако
0
был в запасе
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Валансьен
3 : 0
Брест
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Валансьен
3
Брест
0
был в запасе
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
Ланс
1 : 1
Валансьен
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Ланс
1
Валансьен
1
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Валансьен
2 : 1
Тулуза
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
был в запасе
Валансьен
2
Тулуза
1
был в запасе
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Валансьен
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Ренн
1
Валансьен
0
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Валансьен
1 : 2
ПСЖ
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
1
ПСЖ
2
был в запасе
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
21:00
Сошо
2 : 1
Валансьен
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Сошо
2
Валансьен
1
был в запасе
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Валансьен
3 : 0
Арль-Авиньон
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
3
Арль-Авиньон
0
был в запасе
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Валансьен
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Нанси
2
Валансьен
0
был в запасе
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
21:00
Бордо
1 : 1
Валансьен
6.11.2010
6 нояб. 2010
сб
21:00
был в запасе
Бордо
1
Валансьен
1
был в запасе
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
Валансьен
1 : 1
Лилль
31.10.2010
31 окт. 2010
вс
19:00
был в запасе
Валансьен
1
Лилль
1
был в запасе
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Монако
0 : 2
Валансьен
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Монако
0
Валансьен
2
был в запасе
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Лорьян
2 : 1
Валансьен
43'
43'
43'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
был в запасе
Лорьян
2
Валансьен
1
был в запасе
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
Валансьен
2 : 1
Кан
2.10.2010
2 окт. 2010
сб
20:00
был в запасе
Валансьен
2
Кан
1
был в запасе
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
Брест
1 : 0
Валансьен
26.09.2010
26 сент. 2010
вс
18:00
был в запасе
Брест
1
Валансьен
0
был в запасе
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
Валансьен
0 : 1
Монпелье
28.08.2010
28 авг. 2010
сб
20:00
был в запасе
Валансьен
0
Монпелье
1
был в запасе
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
22:00
Осер
1 : 1
Валансьен
21.08.2010
21 авг. 2010
сб
22:00
был в запасе
Осер
1
Валансьен
1
был в запасе