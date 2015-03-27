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Матч-центр
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Йохан Элмандер
№11
Нападающий
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Команда
Брондбю
Гражданство
Швеция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
отборочные матчи к че-2016
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
англия. кубок
Сезон:
2014/2015
27.03.2015
27 марта 2015
пт
22:45
Молдавия
0 : 2
Швеция
27.03.2015
27 марта 2015
пт
22:45
был в запасе
Молдавия
0
Швеция
2
был в запасе
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
21:45
Швеция
2 : 0
Лихтенштейн
12.10.2014
12 окт. 2014
вс
21:45
минуты: 1' - 79'
Швеция
2
Лихтенштейн
0
минуты: 1' - 79'
9.10.2014
9 окт. 2014
чт
21:45
Швеция
1 : 1
Россия
80'
80'
80'
9.10.2014
9 окт. 2014
чт
21:45
минуты: 57' - 90'
Швеция
1
Россия
1
минуты: 57' - 90'
8.09.2014
8 сент. 2014
пн
21:45
Австрия
1 : 1
Швеция
8.09.2014
8 сент. 2014
пн
21:45
минуты: 71' - 90'
Австрия
1
Швеция
1
минуты: 71' - 90'