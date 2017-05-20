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Франсуа Сирье
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2013/2014
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Тулуза
0 : 0
Дижон
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
минуты: 64' - 90'
Тулуза
0
Дижон
0
минуты: 64' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Метц
1 : 1
Тулуза
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
был в запасе
Метц
1
Тулуза
1
был в запасе
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Дижон
2 : 0
Тулуза
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
был в запасе
Дижон
2
Тулуза
0
был в запасе
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 1
Нанси
17.12.2016
17 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
1
Нанси
1
был в запасе
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
Тулуза
3 : 2
Лорьян
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
3
Лорьян
2
был в запасе
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
22:45
Ницца
3 : 0
Тулуза
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
22:45
минуты: 79' - 90'
Ницца
3
Тулуза
0
минуты: 79' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Тулуза
1 : 0
Монпелье
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
был в запасе
Тулуза
1
Монпелье
0
был в запасе
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
Ренн
1 : 0
Тулуза
25.11.2016
25 нояб. 2016
пт
22:45
был в запасе
Ренн
1
Тулуза
0
был в запасе
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
Тулуза
1 : 2
Метц
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
22:00
был в запасе
Тулуза
1
Метц
2
был в запасе
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
22:00
Нант
1 : 1
Тулуза
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
22:00
минуты: 90' - 90'
Нант
1
Тулуза
1
минуты: 90' - 90'
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
18:00
Тулуза
1 : 2
Лион
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
18:00
был в запасе
Тулуза
1
Лион
2
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
Анжер
0 : 0
Тулуза
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Анжер
0
Тулуза
0
был в запасе
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
21:00
Кан
1 : 0
Тулуза
1.10.2016
1 окт. 2016
сб
21:00
был в запасе
Кан
1
Тулуза
0
был в запасе
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:45
Тулуза
2 : 0
ПСЖ
23.09.2016
23 сент. 2016
пт
21:45
был в запасе
Тулуза
2
ПСЖ
0
был в запасе
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
Лилль
1 : 2
Тулуза
20.09.2016
20 сент. 2016
вт
20:00
был в запасе
Лилль
1
Тулуза
2
был в запасе
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
Тулуза
2 : 1
Генгам
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Тулуза
2
Генгам
1
был в запасе
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
Бастия
2 : 1
Тулуза
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
21:00
был в запасе
Бастия
2
Тулуза
1
был в запасе
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
Сент-Этьен
0 : 0
Тулуза
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
18:00
был в запасе
Сент-Этьен
0
Тулуза
0
был в запасе
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
Тулуза
4 : 1
Бордо
20.08.2016
20 авг. 2016
сб
21:00
минуты: 88' - 90'
Тулуза
4
Бордо
1
минуты: 88' - 90'
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
21:45
Марсель
0 : 0
Тулуза
14.08.2016
14 авг. 2016
вс
21:45
был в запасе
Марсель
0
Тулуза
0
был в запасе