Мохамед Фофана
№2
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Лион
43'
43'
43'
14.05.2016 14 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
4
Лион
1
минуты: 1' - 90'
7.05.2016 7 мая 2016 сб 22:00
Марсель
1 : 0
Реймс
7.05.2016 7 мая 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
5.03.2016 5 марта 2016 сб 22:00
Лилль
2 : 0
Реймс
5.03.2016 5 марта 2016 сб 22:00
был в запасе
Лилль
2
Реймс
0
был в запасе
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
4 : 1
Бордо
27.02.2016 27 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Реймс
4
Бордо
1
был в запасе
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 19:00
ПСЖ
4 : 1
Реймс
20.02.2016 20 февр. 2016 сб 19:00
был в запасе
ПСЖ
4
Реймс
1
был в запасе
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
Реймс
0 : 1
Бастия
13.02.2016 13 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Реймс
0
Бастия
1
был в запасе
6.02.2016 6 февр. 2016 сб 22:00
Кан
0 : 2
Реймс
6.02.2016 6 февр. 2016 сб 22:00
был в запасе
Кан
0
Реймс
2
был в запасе
3.02.2016 3 февр. 2016 ср 21:00
Реймс
2 : 1
Анжер
3.02.2016 3 февр. 2016 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
2
Анжер
1
минуты: 1' - 90'
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
Лорьян
2 : 0
Реймс
30.01.2016 30 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Лорьян
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
Газелек
2 : 2
Реймс
16.01.2016 16 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Газелек
2
Реймс
2
минуты: 1' - 90'
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
Реймс
1 : 3
Тулуза
9.01.2016 9 янв. 2016 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Тулуза
3
минуты: 1' - 90'
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
Бастия
2 : 0
Реймс
19.12.2015 19 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Бастия
2
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
Реймс
1 : 1
Ницца
12.12.2015 12 дек. 2015 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 22:00
Реймс
1 : 1
Труа
5.12.2015 5 дек. 2015 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Реймс
1
Труа
1
минуты: 1' - 90'
2.12.2015 2 дек. 2015 ср 21:00
Генгам
1 : 2
Реймс
53'
53'
53'
2.12.2015 2 дек. 2015 ср 21:00
минуты: 22' - 90'
Генгам
1
Реймс
2
минуты: 22' - 90'
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
Реймс
2 : 2
Ренн
28.11.2015 28 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Реймс
2
Ренн
2
был в запасе
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015 21 нояб. 2015 сб 22:00
был в запасе
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
Реймс
0 : 1
Кан
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 21:00
минуты: 1' - 5'
Реймс
0
Кан
1
минуты: 1' - 5'
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 18:30
Лион
1 : 0
Реймс
3.10.2015 3 окт. 2015 сб 18:30
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Реймс
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
Реймс
1 : 0
Лилль
25.09.2015 25 сент. 2015 пт 21:30
был в запасе
Реймс
1
Лилль
0
был в запасе
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