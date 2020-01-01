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Лента
Матч-центр
Моя команда
Бафетимби Гомис
№18
Нападающий
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2016/2017
Команда
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Марсель
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