Бафетимби Гомис
№18
Нападающий
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2016/2017
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Марсель
30
20
3
6
0