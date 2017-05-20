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Бафетимби Гомис
№18
Нападающий
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Марсель
1 : 0
Бастия
74'
74'
74'
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
74'
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Бастия
0
минуты: 1' - 90'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
Бордо
1 : 1
Марсель
60'
60'
60'
14.05.2017
14 мая 2017
вс
22:00
60'
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
7.05.2017
7 мая 2017
вс
22:00
Марсель
2 : 1
Ницца
21'
21'
21'
7.05.2017
7 мая 2017
вс
22:00
21'
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
Кан
1 : 5
Марсель
30.04.2017
30 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Кан
1
Марсель
5
минуты: 1' - 90'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
22:00
Марсель
4 : 0
Сент-Этьен
31'
31'
31'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
22:00
31'
минуты: 1' - 90'
Марсель
4
Сент-Этьен
0
минуты: 1' - 90'
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
16:00
Тулуза
0 : 0
Марсель
44'
44'
44'
9.04.2017
9 апр. 2017
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
18:00
Марсель
1 : 1
Дижон
14'
14'
14'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Дижон
1
минуты: 1' - 90'
17.03.2017
17 марта 2017
пт
22:45
Лилль
0 : 0
Марсель
17.03.2017
17 марта 2017
пт
22:45
был в запасе
Лилль
0
Марсель
0
был в запасе
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
Марсель
3 : 0
Анжер
10.03.2017
10 марта 2017
пт
22:45
был в запасе
Марсель
3
Анжер
0
был в запасе
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
23:00
Нант
3 : 2
Марсель
49', 61'
49', 61'
49', 61'
12.02.2017
12 февр. 2017
вс
23:00
49', 61'
минуты: 1' - 66'
Нант
3
Марсель
2
минуты: 1' - 66'
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
23:00
Марсель
2 : 0
Генгам
26'
42'
26'
42'
26'
42'
8.02.2017
8 февр. 2017
ср
23:00
26'
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Генгам
0
минуты: 1' - 90'
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
Марсель
5 : 1
Монпелье
4', 19', 77'
4', 19', 77'
4', 19', 77'
27.01.2017
27 янв. 2017
пт
22:45
4', 19', 77'
минуты: 1' - 85'
Марсель
5
Монпелье
1
минуты: 1' - 85'
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
23:00
Лион
3 : 1
Марсель
22.01.2017
22 янв. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лион
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
Марсель
1 : 4
Монако
15.01.2017
15 янв. 2017
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Монако
4
минуты: 1' - 90'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
Бастия
1 : 2
Марсель
8'
30'
8'
30'
8'
30'
21.12.2016
21 дек. 2016
ср
22:50
8'
минуты: 1' - 63'
Бастия
1
Марсель
2
минуты: 1' - 63'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
2 : 0
Лилль
56'
56'
56'
18.12.2016
18 дек. 2016
вс
19:00
56'
минуты: 1' - 75'
Марсель
2
Лилль
0
минуты: 1' - 75'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
Дижон
1 : 2
Марсель
87'
87'
87'
10.12.2016
10 дек. 2016
сб
16:30
87'
минуты: 1' - 90'
Дижон
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
19:00
Марсель
3 : 0
Нанси
80'
80'
80'
4.12.2016
4 дек. 2016
вс
19:00
80'
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Нанси
0
минуты: 1' - 90'
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
Сент-Этьен
0 : 0
Марсель
30.11.2016
30 нояб. 2016
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
19:10
Монако
4 : 0
Марсель
13'
13'
13'
26.11.2016
26 нояб. 2016
сб
19:10
минуты: 1' - 67'
Монако
4
Марсель
0
минуты: 1' - 67'
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