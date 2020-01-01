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Лента
Матч-центр
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Блейз Матюиди
№14
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 апр. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига чемпионов групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов плей-офф
франция. лига 1
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
франция. кубок
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов
чемпионат европы групповой раунд
лига европы групповой этап
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
19
0
3
2
0