Блейз Матюиди
№14
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 апр. 1987 (33) года
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Италия. Серия А - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ювентус
19
0
3
2
0