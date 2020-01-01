Мухамаду Дабо
№35
Защитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 нояб. 1986 (33) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кан
0
0
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0
0