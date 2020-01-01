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Лента
Матч-центр
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Мухамаду Дабо
№35
Защитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 нояб. 1986 (33) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
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