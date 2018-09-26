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Мухамаду Дабо
№35
Защитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 нояб. 1986 (33) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
франция. кубок
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2018/2019
2016/2017
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2009/2010
2008/2009
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Кан
2 : 2
Монпелье
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
был в запасе
Кан
2
Монпелье
2
был в запасе
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
Дижон
0 : 2
Кан
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
21:00
был в запасе
Дижон
0
Кан
2
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
22:00
ПСЖ
3 : 0
Кан
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Кан
0
был в запасе