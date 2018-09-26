Мухамаду Дабо
№35
Защитник
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Команда
Кан
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 нояб. 1986 (33) года
Рост
176
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Кан
2 : 2
Монпелье
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Кан
2
Монпелье
2
был в запасе
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 21:00
Дижон
0 : 2
Кан
1.09.2018 1 сент. 2018 сб 21:00
был в запасе
Дижон
0
Кан
2
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 22:00
ПСЖ
3 : 0
Кан
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 22:00
был в запасе
ПСЖ
3
Кан
0
был в запасе