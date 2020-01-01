Джимми Бриан
№7
Нападающий
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Команда
Бордо
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 авг. 1985 (34) года
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Бордо
20
7
1
1
0