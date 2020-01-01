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Лента
Матч-центр
Моя команда
Стефан Мбиа
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
20 мая 1986 (34) года
Рост
189
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
испания. примера
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2018/2019
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2018/2019
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Тулуза
5
0
0
1
0