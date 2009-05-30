Фабрис Панкрат
№7
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
ПСЖ
0 : 0
Монако
66'
66'
66'
30.05.2009 30 мая 2009 сб 22:00
минуты: 58' - 90'
ПСЖ
0
Монако
0
минуты: 58' - 90'
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Валансьен
2 : 1
ПСЖ
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
минуты: 76' - 90'
Валансьен
2
ПСЖ
1
минуты: 76' - 90'
16.05.2009 16 мая 2009 сб 22:00
ПСЖ
1 : 2
Осер
16.05.2009 16 мая 2009 сб 22:00
минуты: 78' - 90'
ПСЖ
1
Осер
2
минуты: 78' - 90'
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
Ле Ман
0 : 1
ПСЖ
13.05.2009 13 мая 2009 ср 20:00
минуты: 72' - 90'
Ле Ман
0
ПСЖ
1
минуты: 72' - 90'
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:00
ПСЖ
0 : 1
Ренн
3.05.2009 3 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
ПСЖ
0
Ренн
1
был в запасе
24.04.2009 24 апр. 2009 пт 21:30
Лион
0 : 0
ПСЖ
24.04.2009 24 апр. 2009 пт 21:30
минуты: 73' - 90'
Лион
0
ПСЖ
0
минуты: 73' - 90'
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
ПСЖ
3 : 0
Гавр
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 81' - 90'
ПСЖ
3
Гавр
0
минуты: 81' - 90'
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 19:45
Лилль
0 : 0
ПСЖ
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 19:45
был в запасе
Лилль
0
ПСЖ
0
был в запасе
5.04.2009 5 апр. 2009 вс 18:00
ПСЖ
2 : 1
Ницца
5.04.2009 5 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 78' - 90'
ПСЖ
2
Ницца
1
минуты: 78' - 90'
22.03.2009 22 марта 2009 вс 23:00
Тулуза
4 : 1
ПСЖ
22.03.2009 22 марта 2009 вс 23:00
был в запасе
Тулуза
4
ПСЖ
1
был в запасе
15.03.2009 15 марта 2009 вс 23:00
ПСЖ
1 : 3
Марсель
15.03.2009 15 марта 2009 вс 23:00
был в запасе
ПСЖ
1
Марсель
3
был в запасе
7.03.2009 7 марта 2009 сб 21:00
Лорьян
0 : 1
ПСЖ
7.03.2009 7 марта 2009 сб 21:00
минуты: 73' - 90'
Лорьян
0
ПСЖ
1
минуты: 73' - 90'
1.03.2009 1 марта 2009 вс 19:00
ПСЖ
4 : 1
Нанси
1.03.2009 1 марта 2009 вс 19:00
был в запасе
ПСЖ
4
Нанси
1
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
Гренобль
0 : 0
ПСЖ
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 21:00
был в запасе
Гренобль
0
ПСЖ
0
был в запасе
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 23:00
ПСЖ
2 : 1
Сент-Этьен
14.02.2009 14 февр. 2009 сб 23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Сент-Этьен
1
был в запасе
7.02.2009 7 февр. 2009 сб 21:00
Нант
1 : 4
ПСЖ
7.02.2009 7 февр. 2009 сб 21:00
минуты: 76' - 90'
Нант
1
ПСЖ
4
минуты: 76' - 90'
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
ПСЖ
2 : 0
Кан
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 86' - 90'
ПСЖ
2
Кан
0
минуты: 86' - 90'
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
18.01.2009 18 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
ПСЖ
2
Сошо
1
был в запасе
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 23:00
Бордо
4 : 0
ПСЖ
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 23:00
был в запасе
Бордо
4
ПСЖ
0
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
ПСЖ
2 : 2
Валансьен
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 19:00
был в запасе
ПСЖ
2
Валансьен
2
был в запасе
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