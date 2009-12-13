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Лорис Арно
№18
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
ПСЖ
3 : 0
Сент-Этьен
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
ПСЖ
3
Сент-Этьен
0
был в запасе
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
23:00
Бордо
1 : 0
ПСЖ
5.12.2009
5 дек. 2009
сб
23:00
был в запасе
Бордо
1
ПСЖ
0
был в запасе
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
ПСЖ
0 : 1
Ницца
7.11.2009
7 нояб. 2009
сб
21:00
был в запасе
ПСЖ
0
Ницца
1
был в запасе
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
23:00
Сошо
1 : 4
ПСЖ
1.11.2009
1 нояб. 2009
вс
23:00
был в запасе
Сошо
1
ПСЖ
4
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
Тулуза
1 : 0
ПСЖ
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
22:00
был в запасе
Тулуза
1
ПСЖ
0
был в запасе
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
ПСЖ
1 : 1
Нанси
3.10.2009
3 окт. 2009
сб
20:00
был в запасе
ПСЖ
1
Нанси
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Лорьян
1 : 1
ПСЖ
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Лорьян
1
ПСЖ
1
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
22:00
ПСЖ
1 : 1
Лион
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
1
Лион
1
был в запасе