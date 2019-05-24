Юнус Санкаре
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 сент. 1989 (30) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
Кан
0 : 1
Бордо
19'
19'
19'
24.05.2019 24 мая 2019 пт 22:05
19'
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
4.05.2019 4 мая 2019 сб 21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
4.05.2019 4 мая 2019 сб 21:00
был в запасе
Бордо
0
Анжер
1
был в запасе
5.04.2019 5 апр. 2019 пт 21:45
Бордо
2 : 0
Марсель
5.04.2019 5 апр. 2019 пт 21:45
был в запасе
Бордо
2
Марсель
0
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Амьен
0 : 0
Бордо
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
17.03.2019 17 марта 2019 вс 19:00
Бордо
1 : 1
Ренн
17.03.2019 17 марта 2019 вс 19:00
был в запасе
Бордо
1
Ренн
1
был в запасе
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:00
Монако
1 : 1
Бордо
9.03.2019 9 марта 2019 сб 22:00
минуты: 1' - 61'
Монако
1
Бордо
1
минуты: 1' - 61'
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 19:00
ПСЖ
1 : 0
Бордо
2'
2'
2'
9.02.2019 9 февр. 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2019 5 февр. 2019 вт 21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
89'
89'
89'
5.02.2019 5 февр. 2019 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
Страсбур
1 : 0
Бордо
26.01.2019 26 янв. 2019 сб 22:00
был в запасе
Страсбур
1
Бордо
0
был в запасе
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 19:00
Бордо
1 : 1
Амьен
23.12.2018 23 дек. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2018 5 дек. 2018 ср 21:00
Бордо
3 : 2
Сент-Этьен
75'
75'
75'
5.12.2018 5 дек. 2018 ср 21:00
был в запасе
Бордо
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 23:00
Бордо
2 : 2
ПСЖ
2.12.2018 2 дек. 2018 вс 23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
Дижон
0 : 0
Бордо
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 19:00
Лион
1 : 1
Бордо
3.11.2018 3 нояб. 2018 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 19:00
Бордо
0 : 1
Ницца
30'
30'
30'
28.10.2018 28 окт. 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
Монпелье
2 : 0
Бордо
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 16:00
Бордо
3 : 0
Нант
7.10.2018 7 окт. 2018 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Нант
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Бордо
1 : 0
Лилль
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
Генгам
1 : 3
Бордо
18'
18'
18'
23.09.2018 23 сент. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 18:00
Бордо
3 : 3
Ним
16.09.2018 16 сент. 2018 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Ним
3
минуты: 1' - 90'
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