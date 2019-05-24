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Юнус Санкаре
№13
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
10 сент. 1989 (30) лет
Рост
184
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
франция. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2011/2012
2009/2010
2008/2009
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
Кан
0 : 1
Бордо
19'
19'
19'
24.05.2019
24 мая 2019
пт
22:05
19'
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
Бордо
0 : 1
Анжер
4.05.2019
4 мая 2019
сб
21:00
был в запасе
Бордо
0
Анжер
1
был в запасе
5.04.2019
5 апр. 2019
пт
21:45
Бордо
2 : 0
Марсель
5.04.2019
5 апр. 2019
пт
21:45
был в запасе
Бордо
2
Марсель
0
был в запасе
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
Амьен
0 : 0
Бордо
31.03.2019
31 марта 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Амьен
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
17.03.2019
17 марта 2019
вс
19:00
Бордо
1 : 1
Ренн
17.03.2019
17 марта 2019
вс
19:00
был в запасе
Бордо
1
Ренн
1
был в запасе
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
Монако
1 : 1
Бордо
9.03.2019
9 марта 2019
сб
22:00
минуты: 1' - 61'
Монако
1
Бордо
1
минуты: 1' - 61'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
19:00
ПСЖ
1 : 0
Бордо
2'
2'
2'
9.02.2019
9 февр. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2019
5 февр. 2019
вт
21:00
Марсель
1 : 0
Бордо
89'
89'
89'
5.02.2019
5 февр. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
Страсбур
1 : 0
Бордо
26.01.2019
26 янв. 2019
сб
22:00
был в запасе
Страсбур
1
Бордо
0
был в запасе
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
Бордо
1 : 1
Амьен
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Амьен
1
минуты: 1' - 90'
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
Бордо
3 : 2
Сент-Этьен
75'
75'
75'
5.12.2018
5 дек. 2018
ср
21:00
был в запасе
Бордо
3
Сент-Этьен
2
был в запасе
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
23:00
Бордо
2 : 2
ПСЖ
2.12.2018
2 дек. 2018
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
Дижон
0 : 0
Бордо
24.11.2018
24 нояб. 2018
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
19:00
Лион
1 : 1
Бордо
3.11.2018
3 нояб. 2018
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
Бордо
0 : 1
Ницца
30'
30'
30'
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
Монпелье
2 : 0
Бордо
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
2
Бордо
0
минуты: 1' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:00
Бордо
3 : 0
Нант
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Нант
0
минуты: 1' - 90'
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
Бордо
1 : 0
Лилль
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Лилль
0
минуты: 1' - 90'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
Генгам
1 : 3
Бордо
18'
18'
18'
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Генгам
1
Бордо
3
минуты: 1' - 90'
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
18:00
Бордо
3 : 3
Ним
16.09.2018
16 сент. 2018
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
3
Ним
3
минуты: 1' - 90'
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