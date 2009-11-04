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Матч-центр
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Жером Ротен
№25
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2009/2010
4.11.2009
4 нояб. 2009
ср
22:45
Униря
1 : 1
Рейнджерс
4.11.2009
4 нояб. 2009
ср
22:45
был в запасе
Униря
1
Рейнджерс
1
был в запасе
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
Рейнджерс
1 : 4
Униря
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
минуты: 1' - 66'
Рейнджерс
1
Униря
4
минуты: 1' - 66'
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
Рейнджерс
1 : 4
Севилья
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
минуты: 1' - 74'
Рейнджерс
1
Севилья
4
минуты: 1' - 74'
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
Штутгарт
1 : 1
Рейнджерс
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Штутгарт
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90'