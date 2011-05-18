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Матч-центр
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Самми Траоре
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
Бордо
1 : 0
ПСЖ
18.05.2011
18 мая 2011
ср
20:00
был в запасе
Бордо
1
ПСЖ
0
был в запасе
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
ПСЖ
2 : 2
Нанси
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
был в запасе
ПСЖ
2
Нанси
2
был в запасе
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
был в запасе
Монако
1
ПСЖ
1
был в запасе
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
22:00
ПСЖ
3 : 1
Валансьен
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
22:00
минуты: 90' - 90'
ПСЖ
3
Валансьен
1
минуты: 90' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Брест
2 : 2
ПСЖ
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
был в запасе
Брест
2
ПСЖ
2
был в запасе
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
22:00
ПСЖ
1 : 0
Лион
17.04.2011
17 апр. 2011
вс
22:00
был в запасе
ПСЖ
1
Лион
0
был в запасе
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
Кан
1 : 2
ПСЖ
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Кан
1
ПСЖ
2
был в запасе
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
ПСЖ
0 : 0
Лорьян
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
ПСЖ
0
Лорьян
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
Марсель
2 : 1
ПСЖ
20.03.2011
20 марта 2011
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
ПСЖ
1
был в запасе
13.03.2011
13 марта 2011
вс
23:00
ПСЖ
2 : 2
Монпелье
13.03.2011
13 марта 2011
вс
23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Монпелье
2
был в запасе
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Ницца
0
ПСЖ
3
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
ПСЖ
0 : 0
Ланс
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
ПСЖ
0
Ланс
0
был в запасе
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
23:00
Ренн
1 : 0
ПСЖ
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
23:00
был в запасе
Ренн
1
ПСЖ
0
был в запасе
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 2
ПСЖ
29.01.2011
29 янв. 2011
сб
21:00
был в запасе
Арль-Авиньон
1
ПСЖ
2
был в запасе
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Сошо
1
был в запасе
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Нанси
2 : 0
ПСЖ
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 79' - 90'
Нанси
2
ПСЖ
0
минуты: 79' - 90'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
23:00
ПСЖ
2 : 2
Монако
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Монако
2
был в запасе
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Валансьен
1 : 2
ПСЖ
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
был в запасе
Валансьен
1
ПСЖ
2
был в запасе
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
был в запасе
ПСЖ
3
Брест
1
был в запасе
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
23:00
Лион
2 : 2
ПСЖ
28.11.2010
28 нояб. 2010
вс
23:00
был в запасе
Лион
2
ПСЖ
2
был в запасе
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