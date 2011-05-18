Самми Траоре
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Мали
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.05.2011 18 мая 2011 ср 20:00
Бордо
1 : 0
ПСЖ
18.05.2011 18 мая 2011 ср 20:00
был в запасе
Бордо
1
ПСЖ
0
был в запасе
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
ПСЖ
2 : 2
Нанси
10.05.2011 10 мая 2011 вт 22:00
был в запасе
ПСЖ
2
Нанси
2
был в запасе
7.05.2011 7 мая 2011 сб 20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
7.05.2011 7 мая 2011 сб 20:00
был в запасе
Монако
1
ПСЖ
1
был в запасе
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 22:00
ПСЖ
3 : 1
Валансьен
30.04.2011 30 апр. 2011 сб 22:00
минуты: 90' - 90'
ПСЖ
3
Валансьен
1
минуты: 90' - 90'
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
Брест
2 : 2
ПСЖ
24.04.2011 24 апр. 2011 вс 18:00
был в запасе
Брест
2
ПСЖ
2
был в запасе
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 22:00
ПСЖ
1 : 0
Лион
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 22:00
был в запасе
ПСЖ
1
Лион
0
был в запасе
9.04.2011 9 апр. 2011 сб 20:00
Кан
1 : 2
ПСЖ
9.04.2011 9 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
Кан
1
ПСЖ
2
был в запасе
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 20:00
ПСЖ
0 : 0
Лорьян
2.04.2011 2 апр. 2011 сб 20:00
был в запасе
ПСЖ
0
Лорьян
0
был в запасе
20.03.2011 20 марта 2011 вс 23:00
Марсель
2 : 1
ПСЖ
20.03.2011 20 марта 2011 вс 23:00
был в запасе
Марсель
2
ПСЖ
1
был в запасе
13.03.2011 13 марта 2011 вс 23:00
ПСЖ
2 : 2
Монпелье
13.03.2011 13 марта 2011 вс 23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Монпелье
2
был в запасе
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.02.2011 20 февр. 2011 вс 19:00
был в запасе
Ницца
0
ПСЖ
3
был в запасе
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
ПСЖ
0 : 0
Ланс
12.02.2011 12 февр. 2011 сб 21:00
был в запасе
ПСЖ
0
Ланс
0
был в запасе
5.02.2011 5 февр. 2011 сб 23:00
Ренн
1 : 0
ПСЖ
5.02.2011 5 февр. 2011 сб 23:00
был в запасе
Ренн
1
ПСЖ
0
был в запасе
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
Арль-Авиньон
1 : 2
ПСЖ
29.01.2011 29 янв. 2011 сб 21:00
был в запасе
Арль-Авиньон
1
ПСЖ
2
был в запасе
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
ПСЖ
2 : 1
Сошо
15.01.2011 15 янв. 2011 сб 23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Сошо
1
был в запасе
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
Нанси
2 : 0
ПСЖ
22.12.2010 22 дек. 2010 ср 21:00
минуты: 79' - 90'
Нанси
2
ПСЖ
0
минуты: 79' - 90'
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 23:00
ПСЖ
2 : 2
Монако
18.12.2010 18 дек. 2010 сб 23:00
был в запасе
ПСЖ
2
Монако
2
был в запасе
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
Валансьен
1 : 2
ПСЖ
11.12.2010 11 дек. 2010 сб 21:00
был в запасе
Валансьен
1
ПСЖ
2
был в запасе
5.12.2010 5 дек. 2010 вс 19:00
ПСЖ
3 : 1
Брест
5.12.2010 5 дек. 2010 вс 19:00
был в запасе
ПСЖ
3
Брест
1
был в запасе
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 23:00
Лион
2 : 2
ПСЖ
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 23:00
был в запасе
Лион
2
ПСЖ
2
был в запасе
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