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Лента
Матч-центр
Моя команда
Мамаду Сахо
№12
Защитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 февр. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кристал Пэлас
6
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