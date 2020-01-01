Мамаду Сахо
№12
Защитник
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Команда
Кристал Пэлас
Гражданство
Франция
Дата рождения
13 февр. 1990 (30) лет
Рост
187
Вес
83
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Англия. Премьер-лига - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кристал Пэлас
6
0
0
0
1