Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Зумана Камара
№6
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов
франция. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
21.04.2015
21 апр. 2015
вт
21:45
Барселона
2 : 0
ПСЖ
21.04.2015
21 апр. 2015
вт
21:45
был в запасе
Барселона
2
ПСЖ
0
был в запасе
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
21:45
ПСЖ
1 : 3
Барселона
15.04.2015
15 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
ПСЖ
1
Барселона
3
был в запасе
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
Челси
2 : 2
ПСЖ
11.03.2015
11 марта 2015
ср
22:45
был в запасе
Челси
2
ПСЖ
2
был в запасе
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
ПСЖ
1 : 1
Челси
17.02.2015
17 февр. 2015
вт
22:45
был в запасе
ПСЖ
1
Челси
1
был в запасе