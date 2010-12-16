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Матч-центр
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Эрвин Булку
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Албания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2010/2011
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
Андерлехт
2 : 0
Хайдук
16.12.2010
16 дек. 2010
чт
23:05
был в запасе
Андерлехт
2
Хайдук
0
был в запасе
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
Хайдук
2 : 3
Зенит
4.11.2010
4 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Хайдук
2
Зенит
3
минуты: 1' - 90'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Зенит
2 : 0
Хайдук
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 80'
Зенит
2
Хайдук
0
минуты: 1' - 80'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Хайдук
1 : 0
Андерлехт
90'
90'
90'
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 53' - 90'
Хайдук
1
Андерлехт
0
минуты: 53' - 90'
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
АЕК
3 : 1
Хайдук
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 81'
АЕК
3
Хайдук
1
минуты: 1' - 81'