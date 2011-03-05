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Эмерс Фаэ
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
Ницца
0 : 0
Ланс
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
0
Ланс
0
минуты: 1' - 90'
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
Сент-Этьен
0 : 2
Ницца
26.02.2011
26 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90'
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
Ницца
0 : 3
ПСЖ
20.02.2011
20 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
0
ПСЖ
3
минуты: 1' - 90'
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
Ренн
2 : 0
Ницца
13.02.2011
13 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 86'
Ренн
2
Ницца
0
минуты: 1' - 86'
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
Ницца
1 : 0
Сошо
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Сошо
0
минуты: 1' - 90'
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
Бордо
2 : 0
Ницца
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
2
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Ницца
0 : 2
Лилль
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 57' - 90'
Ницца
0
Лилль
2
минуты: 57' - 90'
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Арль-Авиньон
0 : 0
Ницца
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 90'
Арль-Авиньон
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Кан
0 : 0
Ницца
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Кан
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
Ницца
1 : 0
Марсель
90'
88'
90'
88'
90'
88'
5.12.2010
5 дек. 2010
вс
19:00
90'
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
63'
63'
63'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:00
Ницца
0 : 1
Монпелье
72'
72'
72'
20.11.2010
20 нояб. 2010
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
0
Монпелье
1
минуты: 1' - 90'
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
Лион
1 : 0
Ницца
14.11.2010
14 нояб. 2010
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лион
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
Ницца
2 : 0
Тулуза
7.11.2010
7 нояб. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
Ланс
1 : 0
Ницца
23.10.2010
23 окт. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ланс
1
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
Ницца
2 : 1
Сент-Этьен
40'
40'
40'
17.10.2010
17 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
ПСЖ
0 : 0
Ницца
81'
81'
81'
3.10.2010
3 окт. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
0
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
Ницца
1 : 2
Ренн
25.09.2010
25 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
1
Ренн
2
минуты: 1' - 90'
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
Сошо
4 : 0
Ницца
18.09.2010
18 сент. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Сошо
4
Ницца
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
Ницца
2 : 1
Бордо
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Ницца
2
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
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