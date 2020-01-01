Флоран Бальмон
№15
Полузащитник
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Команда
Дижон
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 февр. 1980 (40) лет
Рост
167
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Дижон
4
0
0
1
0