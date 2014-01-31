Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ландри Н'Гуэмо
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Камерун
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2008/2009
31.01.2014
31 янв. 2014
пт
22:30
ПСЖ
2 : 0
Бордо
31.01.2014
31 янв. 2014
пт
22:30
минуты: 1' - 67'
ПСЖ
2
Бордо
0
минуты: 1' - 67'
13.09.2013
13 сент. 2013
пт
21:30
Бордо
0 : 2
ПСЖ
13.09.2013
13 сент. 2013
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
ПСЖ
2
минуты: 1' - 90'