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Бенжамен Гаванон
№24
Полузащитник
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Команда
Консолат Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2010/2011
2009/2010
2008/2009
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
ПСЖ
2 : 2
Нанси
10.05.2011
10 мая 2011
вт
22:00
минуты: 68' - 90'
ПСЖ
2
Нанси
2
минуты: 68' - 90'
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
Сошо
1 : 0
Нанси
30.04.2011
30 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 88' - 90'
Сошо
1
Нанси
0
минуты: 88' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Нанси
0 : 0
Арль-Авиньон
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Нанси
0
Арль-Авиньон
0
минуты: 46' - 90'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Сент-Этьен
2 : 1
Нанси
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Сент-Этьен
2
Нанси
1
был в запасе
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
Валансьен
1 : 1
Нанси
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Валансьен
1
Нанси
1
был в запасе
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
Нанси
0 : 0
Бордо
2.04.2011
2 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Нанси
0
Бордо
0
был в запасе
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Монако
0 : 1
Нанси
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Монако
0
Нанси
1
минуты: 46' - 90'
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
Нанси
2 : 0
Кан
12.03.2011
12 марта 2011
сб
21:00
минуты: 90' - 90'
Нанси
2
Кан
0
минуты: 90' - 90'
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
Лорьян
0 : 0
Нанси
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
минуты: 73' - 90'
Лорьян
0
Нанси
0
минуты: 73' - 90'
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
Нанси
1 : 2
Марсель
27.02.2011
27 февр. 2011
вс
19:00
был в запасе
Нанси
1
Марсель
2
был в запасе
18.02.2011
18 февр. 2011
пт
22:45
Лион
4 : 0
Нанси
18.02.2011
18 февр. 2011
пт
22:45
был в запасе
Лион
4
Нанси
0
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Нанси
3 : 1
Осер
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Нанси
3
Осер
1
был в запасе
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 1
Нанси
5.02.2011
5 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Нанси
1
был в запасе
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
Нанси
1 : 2
Монпелье
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 65'
Нанси
1
Монпелье
2
минуты: 1' - 65'
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
19:00
Лилль
3 : 0
Нанси
19.01.2011
19 янв. 2011
ср
19:00
минуты: 53' - 90'
Лилль
3
Нанси
0
минуты: 53' - 90'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Тулуза
1 : 0
Нанси
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 39'
Тулуза
1
Нанси
0
минуты: 1' - 39'
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
Нанси
2 : 0
ПСЖ
22.12.2010
22 дек. 2010
ср
21:00
минуты: 1' - 70'
Нанси
2
ПСЖ
0
минуты: 1' - 70'
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 0
Сошо
11.12.2010
11 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 62'
Нанси
1
Сошо
0
минуты: 1' - 62'
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
21:00
Арль-Авиньон
1 : 1
Нанси
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 60'
Арль-Авиньон
1
Нанси
1
минуты: 1' - 60'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Нанси
1 : 1
Сент-Этьен
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Нанси
1
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90'
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