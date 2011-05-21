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Себастьен Пюйгренье
№28
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
Монпелье
0 : 1
Монако
21.05.2011
21 мая 2011
сб
22:00
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Монако
1 : 1
Ланс
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Ланс
1
минуты: 1' - 90'
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
Сошо
3 : 0
Монако
11.05.2011
11 мая 2011
ср
20:00
минуты: 1' - 90'
Сошо
3
Монако
0
минуты: 1' - 90'
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
Монако
1 : 1
ПСЖ
7.05.2011
7 мая 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
1.05.2011
1 мая 2011
вс
22:00
Сент-Этьен
1 : 1
Монако
1.05.2011
1 мая 2011
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Ренн
0
минуты: 1' - 90'
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
Ницца
3 : 2
Монако
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
20:00
был в запасе
Ницца
3
Монако
2
был в запасе
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
Монако
1 : 0
Лилль
9.04.2011
9 апр. 2011
сб
20:00
минуты: 70' - 90'
Монако
1
Лилль
0
минуты: 70' - 90'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
Монако
0 : 1
Нанси
32'
32'
32'
20.03.2011
20 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 71'
Монако
0
Нанси
1
минуты: 1' - 71'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
Бордо
0 : 1
Монако
57'
57'
57'
13.03.2011
13 марта 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Монако
1
минуты: 1' - 90'
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
Валансьен
0 : 0
Монако
5.03.2011
5 марта 2011
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Валансьен
0
Монако
0
минуты: 1' - 90'
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
Брест
2 : 0
Монако
19.02.2011
19 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Брест
2
Монако
0
был в запасе
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
Монако
3 : 1
Лорьян
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
21:00
был в запасе
Монако
3
Лорьян
1
был в запасе
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
Тулуза
2 : 0
Монако
6.02.2011
6 февр. 2011
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
2
Монако
0
минуты: 1' - 90'
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
Монако
0 : 0
Марсель
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
Осер
1 : 1
Монако
15.01.2011
15 янв. 2011
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Осер
1
Монако
1
минуты: 1' - 90'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
23:00
ПСЖ
2 : 2
Монако
32'
32'
32'
18.12.2010
18 дек. 2010
сб
23:00
32'
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
2
Монако
2
минуты: 1' - 90'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
Монако
0 : 2
Сент-Этьен
77'
77'
77'
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Монако
0
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90'
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Монако
4.12.2010
4 дек. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Ренн
1
Монако
0
минуты: 1' - 90'
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
Монако
1 : 1
Ницца
27.11.2010
27 нояб. 2010
сб
21:00
минуты: 1' - 90'
Монако
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90'
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