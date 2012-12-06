Женнаро Брасильяно
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
6.12.2012 6 дек. 2012 чт 21:00
минуты: 1' - 90'
АЕЛ
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
Марсель
2 : 2
Боруссия
8.11.2012 8 нояб. 2012 чт 21:00
был в запасе
Марсель
2
Боруссия
2
был в запасе
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
Боруссия
2 : 0
Марсель
25.10.2012 25 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Боруссия
2
Марсель
0
был в запасе
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
Марсель
5 : 1
АЕЛ
4.10.2012 4 окт. 2012 чт 22:05
был в запасе
Марсель
5
АЕЛ
1
был в запасе
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
Фенербахче
2 : 2
Марсель
20.09.2012 20 сент. 2012 чт 20:00
был в запасе
Фенербахче
2
Марсель
2
был в запасе