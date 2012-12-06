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Матч-центр
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Женнаро Брасильяно
№1
Вратарь
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2012/2013
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
АЕЛ
3 : 0
Марсель
6.12.2012
6 дек. 2012
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
АЕЛ
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
Марсель
2 : 2
Боруссия
8.11.2012
8 нояб. 2012
чт
21:00
был в запасе
Марсель
2
Боруссия
2
был в запасе
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
Боруссия
2 : 0
Марсель
25.10.2012
25 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Боруссия
2
Марсель
0
был в запасе
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
Марсель
5 : 1
АЕЛ
4.10.2012
4 окт. 2012
чт
22:05
был в запасе
Марсель
5
АЕЛ
1
был в запасе
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
Фенербахче
2 : 2
Марсель
20.09.2012
20 сент. 2012
чт
20:00
был в запасе
Фенербахче
2
Марсель
2
был в запасе