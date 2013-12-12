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Матч-центр
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Йерко Леко
№27
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Хорватия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Динамо
1 : 2
Лудогорец
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
был в запасе
Динамо
1
Лудогорец
2
был в запасе
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
Черноморец
2 : 1
Динамо
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Черноморец
2
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
ПСВ
2 : 0
Динамо
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
был в запасе
ПСВ
2
Динамо
0
был в запасе
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Динамо
0 : 0
ПСВ
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Динамо
0
ПСВ
0
был в запасе