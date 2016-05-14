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Джамель Бакар
№21
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2015/2016
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
Монако
2 : 0
Монпелье
14.05.2016
14 мая 2016
сб
22:00
минуты: 80' - 90'
Монако
2
Монпелье
0
минуты: 80' - 90'
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
15:00
Нант
0 : 2
Монпелье
17.04.2016
17 апр. 2016
вс
15:00
был в запасе
Нант
0
Монпелье
2
был в запасе
8.04.2016
8 апр. 2016
пт
21:30
Монпелье
0 : 2
Лион
8.04.2016
8 апр. 2016
пт
21:30
был в запасе
Монпелье
0
Лион
2
был в запасе
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
Генгам
2 : 2
Монпелье
2.04.2016
2 апр. 2016
сб
21:00
был в запасе
Генгам
2
Монпелье
2
был в запасе
5.03.2016
5 марта 2016
сб
19:00
ПСЖ
0 : 0
Монпелье
5.03.2016
5 марта 2016
сб
19:00
был в запасе
ПСЖ
0
Монпелье
0
был в запасе
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
19:00
Монпелье
3 : 0
Лилль
27.02.2016
27 февр. 2016
сб
19:00
был в запасе
Монпелье
3
Лилль
0
был в запасе
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
Анжер
2 : 3
Монпелье
20.02.2016
20 февр. 2016
сб
22:00
был в запасе
Анжер
2
Монпелье
3
был в запасе
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
23:00
Монпелье
0 : 1
Марсель
2.02.2016
2 февр. 2016
вт
23:00
минуты: 85' - 90'
Монпелье
0
Марсель
1
минуты: 85' - 90'
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
Газелек
0 : 4
Монпелье
30.01.2016
30 янв. 2016
сб
22:00
был в запасе
Газелек
0
Монпелье
4
был в запасе
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
16:00
Марсель
2 : 2
Монпелье
6.12.2015
6 дек. 2015
вс
16:00
был в запасе
Марсель
2
Монпелье
2
был в запасе
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
Лион
2 : 4
Монпелье
27.11.2015
27 нояб. 2015
пт
22:30
был в запасе
Лион
2
Монпелье
4
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Реймс
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
3
Реймс
1
был в запасе
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:00
Бордо
0 : 0
Монпелье
18.10.2015
18 окт. 2015
вс
18:00
был в запасе
Бордо
0
Монпелье
0
был в запасе
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
Монпелье
1 : 2
Сент-Этьен
12.09.2015
12 сент. 2015
сб
21:00
минуты: 1' - 46'
Монпелье
1
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 46'
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
Труа
0 : 0
Монпелье
29.08.2015
29 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 60' - 90'
Труа
0
Монпелье
0
минуты: 60' - 90'
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
Монпелье
0 : 1
ПСЖ
21.08.2015
21 авг. 2015
пт
21:30
минуты: 1' - 90'
Монпелье
0
ПСЖ
1
минуты: 1' - 90'
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Монпелье
15.08.2015
15 авг. 2015
сб
21:00
минуты: 71' - 90'
Ренн
1
Монпелье
0
минуты: 71' - 90'
8.08.2015
8 авг. 2015
сб
22:00
Монпелье
0 : 2
Анжер
8.08.2015
8 авг. 2015
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
0
Анжер
2
был в запасе