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Жереми Берто
№23
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 90'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
Бордо
1 : 1
Осер
27'
27'
27'
20.08.2011
20 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Осер
1
минуты: 1' - 90'
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
Осер
2 : 2
Марсель
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
был в запасе
Осер
2
Марсель
2
был в запасе
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
22:00
Монпелье
3 : 1
Осер
6.08.2011
6 авг. 2011
сб
22:00
был в запасе
Монпелье
3
Осер
1
был в запасе