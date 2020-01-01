Ибрагим Афеллай
№14
Нападающий
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
2 апр. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
ПСВ
0
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0
0
0