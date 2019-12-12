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Лента
Матч-центр
Моя команда
Ибрагим Афеллай
№14
Нападающий
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Команда
Сток Сити
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
2 апр. 1986 (34) года
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
англия. премьер-лига
англия. кубок
отборочные матчи к че-2016
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
германия. бундеслига
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2010/2011
2009/2010
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
ПСВ
1 : 1
Русенборг
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
был в запасе
ПСВ
1
Русенборг
1
был в запасе