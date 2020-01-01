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Мануэль Да Кошта
№6
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Марокко
Дата рождения
6 мая 1986 (34) года
Рост
191
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
россия. премьер-лига
россия. кубок
англия. премьер-лига
италия. серия а
Сезон:
2018/2019
2016/2017
Лига Европы Квалификация - 2018/2019
Команда
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Истанбул Башакшехир
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