Гаэтан Бонг
№12
Защитник
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Камерун
Дата рождения
25 апр. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
4.01.2020 4 янв. 2020 сб 18:01
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 90'