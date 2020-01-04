Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Гаэтан Бонг
№12
Защитник
Подписаться
Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Камерун
Дата рождения
25 апр. 1988 (32) года
Рост
183
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
франция. лига 1
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
Брайтон & Хов
0 : 1
Шеффилд Уэнсдэй
4.01.2020
4 янв. 2020
сб
18:01
минуты: 1' - 90'
Брайтон & Хов
0
Шеффилд Уэнсдэй
1
минуты: 1' - 90'