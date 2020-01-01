Джибриль Сиссе
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Групповой этап - 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кубань
5
1
0
0
0