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Лента
Матч-центр
Моя команда
Джибриль Сиссе
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2009/2010
Лига Европы Групповой этап - 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Кубань
5
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0
0