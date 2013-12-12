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Джибриль Сиссе
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
россия. премьер-лига
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
отборочные матчи к че-2012
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2013/2014
2011/2012
2009/2010
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Валенсия
1 : 1
Кубань
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
минуты: 46' - 90'
Валенсия
1
Кубань
1
минуты: 46' - 90'
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
Кубань
4 : 0
Санкт-Галлен
28.11.2013
28 нояб. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
4
Санкт-Галлен
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
20:00
Кубань
1 : 1
Суонси
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Суонси
1 : 1
Кубань
90'
90'
90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
90'
минуты: 1' - 90'
Суонси
1
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
19:00
Кубань
0 : 2
Валенсия
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
19:00
минуты: 1' - 80'
Кубань
0
Валенсия
2
минуты: 1' - 80'
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
Санкт-Галлен
2 : 0
Кубань
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Санкт-Галлен
2
Кубань
0
минуты: 1' - 90'