Джибриль Сиссе
№12
Нападающий
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Валенсия
1 : 1
Кубань
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
минуты: 46' - 90'
Валенсия
1
Кубань
1
минуты: 46' - 90'
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
Кубань
4 : 0
Санкт-Галлен
28.11.2013 28 нояб. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
4
Санкт-Галлен
0
минуты: 1' - 90'
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 20:00
Кубань
1 : 1
Суонси
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Суонси
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Суонси
1 : 1
Кубань
90'
90'
90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
90'
минуты: 1' - 90'
Суонси
1
Кубань
1
минуты: 1' - 90'
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 19:00
Кубань
0 : 2
Валенсия
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 19:00
минуты: 1' - 80'
Кубань
0
Валенсия
2
минуты: 1' - 80'
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
Санкт-Галлен
2 : 0
Кубань
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Санкт-Галлен
2
Кубань
0
минуты: 1' - 90'