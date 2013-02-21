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Лента
Матч-центр
Моя команда
Тайе Тайво
№0
Защитник
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
англия. премьер-лига
италия. серия а
франция. лига 1
лига чемпионов
Сезон:
2012/2013
2009/2010
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
Бордо
1 : 0
Динамо
21.02.2013
21 февр. 2013
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Бордо
1
Динамо
0
минуты: 1' - 90'
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
Динамо
1 : 1
Бордо
14.02.2013
14 февр. 2013
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Бордо
1
минуты: 1' - 90'