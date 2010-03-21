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Жульен Родригес
№44
Защитник
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Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
2008/2009
21.03.2010
21 марта 2010
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
21.03.2010
21 марта 2010
вс
23:00
был в запасе
Марсель
2
Лион
1
был в запасе
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
22:00
Марсель
1 : 2
Монако
4.10.2009
4 окт. 2009
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Монако
2
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
Валансьен
3 : 2
Марсель
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Валансьен
3
Марсель
2
был в запасе
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
Ле Ман
1 : 2
Марсель
12.09.2009
12 сент. 2009
сб
20:00
был в запасе
Ле Ман
1
Марсель
2
был в запасе
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
22:00
Марсель
1 : 0
Лилль
16.08.2009
16 авг. 2009
вс
22:00
был в запасе
Марсель
1
Лилль
0
был в запасе