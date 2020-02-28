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Стив Манданда
№30
Вратарь
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Команда
Марсель
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 марта 1985 (35) лет
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
отбор че-2020
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
англия. премьер-лига
чемпионат европы плей-офф
чемпионат европы
лига чемпионов групповой этап
чемпионат европы групповой раунд
лига чемпионов
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
Ним
2 : 3
Марсель
90'
90'
90'
28.02.2020
28 февр. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ним
2
Марсель
3
минуты: 1' - 90'
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 3
Нант
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Нант
3
минуты: 1' - 90'
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
Лилль
1 : 2
Марсель
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Лилль
1
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
Марсель
1 : 0
Тулуза
8.02.2020
8 февр. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Тулуза
0
минуты: 1' - 90'
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
Сент-Этьен
0 : 2
Марсель
5.02.2020
5 февр. 2020
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Сент-Этьен
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
Бордо
0 : 0
Марсель
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Бордо
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
Марсель
0 : 0
Анжер
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
0
Анжер
0
минуты: 1' - 90'
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
Ренн
0 : 1
Марсель
10.01.2020
10 янв. 2020
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Ренн
0
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
Метц
1 : 1
Марсель
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Метц
1
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
Марсель
3 : 1
Бордо
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
3
Бордо
1
минуты: 1' - 90'
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
Анжер
0 : 2
Марсель
3.12.2019
3 дек. 2019
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Анжер
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
Марсель
2 : 1
Брест
29.11.2019
29 нояб. 2019
пт
22:45
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Брест
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
Тулуза
0 : 2
Марсель
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Тулуза
0
Марсель
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
Марсель
2 : 1
Лион
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лион
1
минуты: 1' - 90'
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
Марсель
2 : 1
Лилль
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Лилль
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
ПСЖ
4 : 0
Марсель
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
23:00
минуты: 1' - 90'
ПСЖ
4
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
Марсель
2 : 0
Страсбур
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
2
Страсбур
0
минуты: 1' - 90'
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
Амьен
3 : 1
Марсель
4.10.2019
4 окт. 2019
пт
21:45
минуты: 1' - 90'
Амьен
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
Марсель
1 : 1
Ренн
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Марсель
1
Ренн
1
минуты: 1' - 90'
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
Дижон
0 : 0
Марсель
24.09.2019
24 сент. 2019
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Дижон
0
Марсель
0
минуты: 1' - 90'
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