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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кевин Гамейро
№9
Нападающий
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Команда
Валенсия
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 апр. 1987 (33) года
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов плей-офф
испания. примера
испания. кубок
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
франция. лига 1
лига чемпионов
франция. кубок
отборочные матчи к че-2012
Сезон:
2019/2020
2016/2017
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Валенсия
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