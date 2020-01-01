Кевин Гамейро
№9
Нападающий
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Команда
Валенсия
Гражданство
Франция
Дата рождения
9 апр. 1987 (33) года
Рост
170
Вес
65
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Валенсия
1
2
0
0
0