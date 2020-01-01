Жереми Морель
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 апр. 1984 (36) лет
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ренн
20
1
0
2
0