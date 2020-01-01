Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жереми Морель
№15
Защитник
Подписаться
Команда
Ренн
Гражданство
Франция
Дата рождения
2 апр. 1984 (36) лет
Рост
172
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Ренн
20
1
0
2
0