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Лента
Матч-центр
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Матье Дебюши
№2
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 июля 1985 (34) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
лига европы групповой этап
англия. кубок
англия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
чемпионат европы
чемпионат европы групповой раунд
отборочные матчи к че-2012
лига европы плей-офф
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сент-Этьен
17
0
1
1
0