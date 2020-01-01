Матье Дебюши
№2
Защитник
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Команда
Сент-Этьен
Гражданство
Франция
Дата рождения
28 июля 1985 (34) года
Рост
187
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Франция. Лига 1 - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Сент-Этьен
17
0
1
1
0